Троє людей серйозно постраждали під час ДТП на Миколаївщині. ФОТО

Троє людей серйозно постраждали під час ДТП на Миколаївщині. ФОТО

12:42 03.07.2017
  • Троє людей серйозно постраждали під час ДТП на Миколаївщині. ФОТО
  • Троє людей серйозно постраждали під час ДТП на Миколаївщині. ФОТО
  • Троє людей серйозно постраждали під час ДТП на Миколаївщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода, за участю двох легкових автомобілів ВАЗ-2101 та Honda Civic, сталася напередодні на 84 км траси М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» Березанського району.

Про це рятувальників сповістили о 23:55.

На місце виїхало відділення 8 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю стало відомо, що водій автомобіля Honda, жінка 1963 р.н., заблокована понівеченими конструктивними елементами автівки.

Рятувальники деблокували її та передали до карети швидкої медичної допомоги.

Водія та пасажира ВАЗу доставлено до Березанської центральної районної лікарні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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