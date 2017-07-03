У Миколаєві вантажівка втрапила у ДТП, тіло водія діставали рятувальники. ФОТО
У Миколаєві вантажівка втрапила у ДТП, тіло водія діставали рятувальники. ФОТО
О 21:50 надійшло повідомлення про зіткнення автомобіля DAF з деревом по вул. Велика Морська. Водій 1956 р.н. загинув на місці.
Для деблокування тіла загиблого залучалось відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Також, на місці стався розлив палива на проїжджу частину.
Для запобігання виникнення пожежі залучалося пожежно-рятувальне відділення 2 Державної пожежно-рятувальної частини.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області