У Миколаєві вантажівка втрапила у ДТП, тіло водія діставали рятувальники. ФОТО

У Миколаєві вантажівка втрапила у ДТП, тіло водія діставали рятувальники. ФОТО

23:00 03.07.2017
  • У Миколаєві вантажівка втрапила у ДТП, тіло водія діставали рятувальники. ФОТО
  • У Миколаєві вантажівка втрапила у ДТП, тіло водія діставали рятувальники. ФОТО
  • У Миколаєві вантажівка втрапила у ДТП, тіло водія діставали рятувальники. ФОТО
  • У Миколаєві вантажівка втрапила у ДТП, тіло водія діставали рятувальники. ФОТО

О 21:50 надійшло повідомлення про зіткнення автомобіля DAF з деревом по вул. Велика Морська. Водій 1956 р.н. загинув на місці.

Для деблокування тіла загиблого залучалось відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Також, на місці стався розлив палива на проїжджу частину.

Для запобігання виникнення пожежі залучалося пожежно-рятувальне відділення 2 Державної пожежно-рятувальної частини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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