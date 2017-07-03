На Дніпропетровщині у чоловіка вилучили психотропи та гранату. ФОТО

На Дніпропетровщині у чоловіка вилучили психотропи та гранату. ФОТО

18:00 03.07.2017
  • На Дніпропетровщині у чоловіка вилучили психотропи та гранату. ФОТО
  • На Дніпропетровщині у чоловіка вилучили психотропи та гранату. ФОТО
  • На Дніпропетровщині у чоловіка вилучили психотропи та гранату. ФОТО

Чоловік зберігав у себе вдома метамфетамін, вартість якого за цінами чорного ринку оцінюється у 30 тис.гривень.

У будинку 35-річного жителя м.Підгорднє працівники управління наркозлочинності та прокуратури провели обшук в рамках відкритого за ч. 1 ст.309 кримінального провадження, в ході якого крім 30 грам психотропної речовини «метамфетамін», правоохоронці вилучили електронні ваги порожні сліп-пакети та гранату Ф-1.

Чоловіку загрожує покарання за статтями 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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