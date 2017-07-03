У Кривому Розі бетонна плита поховала під собою двох людей

Двох чоловіків в покинутій будівлі задавило залізобетонною плитою.

Прибувши на виклик за дзвінком невідомого, медики побачили під завалами тіла двох чоловіків без ознак життя.

Рятувальники та поліцейські з під обломів залізобетонних плит дістали тіла чоловіків віком 35-40 років.

Трагедія трапилася близько шістнадцятої години другого липня в покинутій будівлі по вулиці Окружній м. Кривий Ріг.

Поруч з місцем трагедії поліцейські знайшли два газові балони та робочі рукавиці. По одній із версій, яку відпрацьовують слідчі, чоловіки займалися пошуками металобрухту.

В результаті якихось дій стеля другого поверху впала та придавила двох. Наразі триває слідство, встановлюються особи загиблих та всі обставини справи.

За вказаним фактом слідчими Криворізького відділу поліції внесенні відомостей до ЄДРД за ознаками злочину передбаченого п. 1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою «нещасний випадок».

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

