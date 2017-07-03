Поліція Полтавщини встановлює особу грабіжника. ФОТО

Поліція Полтавщини встановлює особу грабіжника. ФОТО

22:32 03.07.2017
  • Поліція Полтавщини встановлює особу грабіжника. ФОТО
  • Поліція Полтавщини встановлює особу грабіжника. ФОТО

Поліцією Полтавської області встановлюється особа чоловіка, який відкрито заволодів грошовими коштами у сумі 20 тисяч гривень в одному із офісів підприємства по вулиці Лесі Українки у Кременчуці.

Якщо Ви впізнали чоловіка на фото, або знаєте його місце перебування, просимо надати інформацію до поліції Кременчука за телефонами 053-676-73-02, 102, на електронну адресу zvern35@pl.npu.gov.ua, або будь-яким іншим зручним способом.

Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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