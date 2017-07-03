Підозрюваного у викраденні елітних авто розшукує поліція Полтавщини. ФОТО

Підозрюваного у викраденні елітних авто розшукує поліція Полтавщини. ФОТО

17:00 03.07.2017

Поліцією Полтавської області встановлюється особа, яка може бути причетною до скоєння незаконних заволодінь елітних транспортних засобів на території Полтавської області.

Чоловіка зафіксували камери відеоспостереження у місті Кременчук. 

 

Якщо Ви впізнали на фото дану особу, або знаєте її місце перебування, просимо надати інформацію до кримінальної поліції Полтавської області за телефоном – 095-554-31-67.

Конфіденційність гарантується, будемо вдячні за допомогу та співпрацю.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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