View the full image Підозрюваного у викраденні елітних авто розшукує поліція Полтавщини. ФОТО

Поліцією Полтавської області встановлюється особа, яка може бути причетною до скоєння незаконних заволодінь елітних транспортних засобів на території Полтавської області.

Чоловіка зафіксували камери відеоспостереження у місті Кременчук.

Якщо Ви впізнали на фото дану особу, або знаєте її місце перебування, просимо надати інформацію до кримінальної поліції Полтавської області за телефоном – 095-554-31-67.

Конфіденційність гарантується, будемо вдячні за допомогу та співпрацю.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області