На Київщині пішла з дому та не повернулась 14-річна дівчина. ФОТО

На Київщині пішла з дому та не повернулась 14-річна дівчина. ФОТО

19:00 03.07.2017
Увага Київщина! Безвісти зникла 14 - річна Софія Бруханська.

21 червня 2017 року дівчина покинула свій дім м.Вишгород та де вона зараз - невідомо.

Прикмети дитини: 
на зріст 160 см., середня статура, сірі очі, русяве волосся.
Одяг: 
чорна футболка, чорна спідниця, світлі балетки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

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