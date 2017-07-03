View the full image На Київщині пішла з дому та не повернулась 14-річна дівчина. ФОТО

21 червня 2017 року дівчина покинула свій дім м.Вишгород та де вона зараз - невідомо. Увага Київщина! Безвісти зникла 14 - річна Софія Бруханська.

Прикмети дитини: на зріст 160 см., середня статура, сірі очі, русяве волосся. Одяг: чорна футболка, чорна спідниця, світлі балетки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ