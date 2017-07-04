Під час ДТП на Рівненщині серйозно постраждав скутерист. ФОТО

Під час ДТП на Рівненщині серйозно постраждав скутерист. ФОТО

06:00 04.07.2017
  • Під час ДТП на Рівненщині серйозно постраждав скутерист. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині серйозно постраждав скутерист. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині серйозно постраждав скутерист. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині серйозно постраждав скутерист. ФОТО
  • Під час ДТП на Рівненщині серйозно постраждав скутерист. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селищі Смига надійшло до поліції близько другої ночі.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 27-річний мешканець Смиги, керуючи мопедом «Honda dio», рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.

У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, мозкової коми. Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення Дубенської центральної районної лікарні.

Поліцейські з’ясували, що мопед не був зареєстрованим у встановленому чинним законодавством порядку.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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