Тримісячна дитина загинула під час ДТП у Запорізькій області. ФОТО

Тримісячна дитина загинула під час ДТП у Запорізькій області. ФОТО

07:20 04.07.2017
  • Тримісячна дитина загинула під час ДТП у Запорізькій області. ФОТО
  • Тримісячна дитина загинула під час ДТП у Запорізькій області. ФОТО

За фактом дорожньо-транспортної пригоди у Бердянському районі триває розслідування.

На 567 км шляху «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» у Бердянському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.

51-річний водій автомобіля «Мерседес Віто» виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ» під керуванням 30-річного мешканця Бердянського району, який рухався в попутному напрямку та повертав ліворуч. Після цього «Мерседес Віто» скоїв зіткнення ще з одним легковиком «ВАЗ» під керуванням 26-річного жителя Бердянська, який рухався назустріч.

Внаслідок аварії до міської лікарні з тілесними ушкодженнями доставили 20-річну жінку та її 3-місячну доньку, які їхали в останньому транспортному засобі. Дитина від отриманих травм померла у відділенні реанімації.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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