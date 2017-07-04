На Закарпатті легковик вилетів у кювет, є загиблі та поранені. ФОТО

На Закарпатті легковик вилетів у кювет, є загиблі та поранені. ФОТО

08:20 04.07.2017
  • На Закарпатті легковик вилетів у кювет, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Закарпатті легковик вилетів у кювет, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Закарпатті легковик вилетів у кювет, є загиблі та поранені. ФОТО

Неподалік від села Верхня Визниця сталась смертельна ДТП. 26-річний водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Він разом з дружиною доставлені до лікарні, пасажирка заднього  сидіння  від отриманих травм померла на місці  

На місці аварії поліцейські встановили, що водій автомобіля марки «ВАЗ 2107» рухався зі сторони с. Лісарня до с. Верхня Визниця. При обгоні попутного транспорту чоловік не впорався з керуванням і з’їхав з дороги. В результаті машину зупинило дерево.

Водія і його дружину, обоє 26-річного віку, у важкому стані доставили до реанімаційного відділення районної лікарні.

Жінка-пенсіонер, яка  сиділа на задньому сидінні, померла на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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