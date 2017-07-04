На Закарпатті легковик врізався в огорожу, водій загинув, є поранені. ФОТО

У селі Велятино Хустського району водій «Ford Focus» потрапив у смертельну ДТП.

Поліцейські Хустщини отримали повідомлення про те, що в селі Велятино сталася ДТП з постраждалими.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що причиною аварії стало те, що водій авто «Ford Focus» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу — і в’їхав у залізобетонну огорожу будинку.

Від отриманих травм 24-річний мешканець Велятина помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Пасажир — 22-річний односелець водія, із численними травмами знаходиться в лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області