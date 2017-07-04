На Донеччині поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві. ФОТО

На Донеччині поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві. ФОТО

18:02 04.07.2017

Сьогодні близько 6-ї ранку у приватному домоволодінні Дружківкибуло виявлено труп мешканки 1927 року народження з ознаками насильницької смерті. Поліцейські мають всі підстави вважати, що до злочину причетний Бондарь Андрій Юрійович 21.05.1989 року народження.

Розшукуваний мекає за адресою: м.Дружківка, вул. Свердлова.

Якщо ви володієте інформацією щодо особи Бондаря А.Ю., або вам відомо його місцезнаходження, повідомте про це за телефонами (06267) 4-21-06, 4-30-15, 0502346364 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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