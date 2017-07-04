На Хмельниччині пожежі врятували дитину з каналізаційного колодязя. ФОТО

О 18:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у м.Нетішин, Хмельницької області, у колодязь недіючої каналізаційної насосної станції впала дитина. Рятувальників викликав 12-річний товариш хлопця.

Негайно до місця події вирушило два відділення 7-ї та 8-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. На місці події інформація підтвердилася. У заповненому крижаною водою колодязі знаходилася дитина. Як з’ясувалося, діти гралися в будівлі занедбаного об’єкту, і один з них впав у каналізаційну шахту. На щастя, хлопець добре плавав. Він дістався до виступу колодязя і там дочекався рятувальників.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання спустилися всередину, доплили у крижаній воді до дитини і разом із малим вибралися назовні. Після чого його передали медикам. Рятувальна операція тривала протягом 20 хвилин. Нині із дитиною усе добре. Внаслідок падіння неповнолітній отримав забій грудної клітини і переохолодження.

Надзвичайна подія могла б завершитися трагедією, якби у шахті не було води (глибина 10м) і дитина не вміла плавати.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області