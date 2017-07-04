Поліція Полтавщини розшукує батьків маленького Кирила. ФОТО

Поліція Полтавщини розшукує батьків маленького Кирила. ФОТО

14:20 04.07.2017

Учора, 3-го липня, у Полтаві по вулиці Героїв Сталінграду, кондуктор тролейбуса знайшла дитину віком 4-5 років, який назвався Кирилом. 

 

З його слів стало відомо, що маму звуть Олена, а батька – Олександр. 

Прикмети: на вигляд 4-5 років, очі карі, волосся світле русяве, ріст 1 м 15 см.

Був одягнений: шорти чорного кольору, футболка біла з червоними полосами та надписом, сірі сандалі.

Якщо ви упізнали хлопчика та знаєте місце його проживання, прохання повідомити до найближчого територіального органу поліції, за телефоном 0669322851, або на безкоштовну лінію «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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