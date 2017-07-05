На Тернопільщині ДТП із пораненими спровокувала жінка-водій. ФОТО

До працівників поліції надійшло повідомлення від жителя м. Тернопіль про те, що на автомобільній дорозі «Тернопіль-Броди», поблизу с.Чистилів, Тернопільського району ДТП з потерпілими.

Як попередньо з'ясували правоохоронці, жителька м. Тернопіль керуючи автомобілем «AUDI A 6», рухаючись в напрямку м. Тернопіль, під час виконання обгону допустила зіткнення з автомобілем «VOLKSWAGEN GOLF», під керуванням 25-річного жителя Тернопільського району, який рухався на зустріч. В пригоду потрапив і автомобіль «TOYOTA CAMRY», з яким після удару зіткнувся вже згаданий «VOLKSWAGEN GOLF».

Внаслідок пригоди травми отримали водій та 24-річна пасажирка «VOLKSWAGEN GOLF», а також водій і пасажир автомобіля «TOYOTA CAMRY».

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик Тернопільського відділення поліції. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області