Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО
Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО
У Києві на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталась ДТП. Учасники аварії – Опель та Фольксваген «Укрпошти». Попередньо Опель їхав вулицею Шота Руставелі на зелене світло.
Аж раптом бус пролетів на мигаюче жовте світло з вулиці Саксаганського. Якась мить і автівки зіткнулися.
Від сильного удару бус «Укрпошти» перекинувся. Постраждав керманич Фольксвагена.