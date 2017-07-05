Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО

У Києві на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталась ДТП. Учасники аварії – Опель та Фольксваген «Укрпошти». Попередньо Опель їхав вулицею Шота Руставелі на зелене світло.

Аж раптом бус пролетів на мигаюче жовте світло з вулиці Саксаганського. Якась мить і автівки зіткнулися.

Від сильного удару бус «Укрпошти» перекинувся. Постраждав керманич Фольксвагена.