Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО

Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО

10:51 05.07.2017
  • Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО
  • Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО
  • Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО
  • Щойно у Києві під час ДТП перекинувся бус "Укрпошти", є поранені. ФОТО
Телефоном з місця події

У Києві на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталась ДТП. Учасники аварії – Опель та Фольксваген «Укрпошти». Попередньо Опель їхав вулицею Шота Руставелі на зелене світло.

Аж раптом бус пролетів на мигаюче жовте світло з вулиці Саксаганського. Якась мить і автівки зіткнулися.

Від сильного удару бус «Укрпошти» перекинувся. Постраждав керманич Фольксвагена.

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