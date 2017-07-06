На Запоріжжі потяг розчавив легковика, троє людей загинули. ФОТО

Напередодні, о 13 годині, в одному з сіл Мелітопольського району на 1237 км залізничного переїзду зіштовхнулись пасажирський потяг та легковий автомобіль «CHERY».

У салоні транспортного засобу знаходились водій - чоловік 1939 року народження та жінка 1990 року народження з дитиною 2016 року народження. Всі троє померли на місці події.

За попередніми даними водій автомобіля не виконав вимогу заборонного звукового та світлового сигналу та намагався проїхати через залізничний переїзд без шлагбауму.

На даний час на місці події працюють слідчі та експерти. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області