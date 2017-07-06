У Харкові п’яний водій спрямував авто у стовп та вбив пасажира. ФОТО

Аварія сталася вчора о 23:00 в Слобідському районі Харкова. В районі одного з будинків на пр. Гагаріна водій автомобіля «ВАЗ», не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на перешкоду - бордюрне каміння, з послідуючим наїздом на опору мереж зовнішнього електроосвітлення.

В результаті ДТП 43-річного водія автівки в нетверезому стані з тілесними ушкодженнями було доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Пасажир автомобіля - чоловік на вигляд 28-35 років, від отриманих тілесних ушкоджень помер в кареті швидкої медичної допомоги. Наразі особа померлого встановлюється.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області