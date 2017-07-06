Закарпатська поліція розкрила вбивство чоловіка, якого застрелили у дворі. ФОТО

Працівники управління карного розшуку та спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області розкрили зухвале вбивство в Тячеві, коли чоловіка застрелили у дворі власного будинку.

Співробітники управління карного розшуку та спеціалізованого відділу слідчого управління поліції Закарпаття встановили осіб, причетних до вбивства, та затримали їх. Обом оголошено про підозру та взято під варту за рішенням суду. Зараз вивчаються всі обставини цього злочину.

Нагадаємо, 22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Тячеві чоловік отримав вогнепальне поранення у живіт у власному дворі. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що стріляли в потерпілого на вулиці Незалежності, поблизу під’їзду багатоповерхівки. Від отриманих поранень 39-річний чоловік помер у районній лікарні. Стріляли з автомобіля «Mercedes», який одразу ж покинув місце події.

Вбивство сталось серед білого дня, і поліція Закарпаття залучила найкращих своїх співробітників до розкриття цього злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області