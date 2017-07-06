На Полтавщині бензовоз під час ДТП розірвав легковик, є загиблі. ФОТО
На Полтавщині бензовоз під час ДТП розірвав легковик, є загиблі. ФОТО
Подія сталась поблизу села Гориславці Кременчуцького району.
Встановлено, що сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2110 під керуванням 25-річного мешканця Глобинського району та вантажівки DAF (бензовоз) під керуванням 52-річного чоловіка. Водій ВАЗу загинув на місці.
Вантажівка після зіткнення з’їхала на обочину перекинулася.
Правоохоронцями встановлюються всі обставини аварії, на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області