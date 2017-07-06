На Житомирщині поліцейські затримали наркодилера разом із товаром. ФОТО

Днями близько 4 години ранку на одній з вулиць райцентру працівники Новоград-Волинського відділу поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Volkswagen В5».

За кермом знаходився 25-річний місцевий житель, який своєю поведінкою викликав у правоохоронців підозру: молодик невдало спробував утекти, кинувши машину напризволяще.



За таких обставин на місце події було викликано слідчо-оперативну групу, працівники якої в ході огляду транспортного засобу виявили під пасажирським сидінням кілька десятків згортків з фольги. Виявилося, у них було розфасовано порошкоподібну речовину, зовні схожу на психотропний засіб – амфетамін. Загалом було вилучено 32 таких згортки із 34 грамами порошку. Нині речовину направлено на експертне дослідження. Автомобіль разом з водієм було доставлено до поліцейського відділку для подальшого з’ясування усіх обставин.



- Про керманича відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів. Вартість вилученого у нього цього разу психотропу становить близько 7 тисяч гривень, - повідомив начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області