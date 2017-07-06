На Закарпатті легковик вилетів на зустрічну та вбив дитину на велосипеді. ФОТО

На Закарпатті легковик вилетів на зустрічну та вбив дитину на велосипеді. ФОТО

12:00 06.07.2017
  • На Закарпатті легковик вилетів на зустрічну та вбив дитину на велосипеді. ФОТО
  • На Закарпатті легковик вилетів на зустрічну та вбив дитину на велосипеді. ФОТО

Співробітники Виноградівського відділення поліції встановлюють всі обставини ДТП в селі Чорнотисів, де загинула дитина. Водія затримано.

На службу «102» надійшло повідомлення про ДТП за участі неповнолітньої. Заявник повідомив, що в селі Чорнотисів на вул. Головній водій автомобіля наїхав на велосипедистку, яка від отриманих травм померла.

Слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Виноградівського відділення виїхали на місце події та встановили, що водій «Opel Astra», 34-річний чоловік, їхав з села Чепа в Сасово, у селі Чорнотисів на вул. Головній не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Там на велосипеді саме їхала місцева 12-річна дівчинка. Зіткнення не вдалося уникнути, дитина від отриманих травм померла.

Поліція освідчила водія на стан алкогольного сп’яніння і затримала в порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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