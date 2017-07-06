View the full image На Закарпатті легковик вилетів на зустрічну та вбив дитину на велосипеді. ФОТО

View the full image На Закарпатті легковик вилетів на зустрічну та вбив дитину на велосипеді. ФОТО



Співробітники Виноградівського відділення поліції встановлюють всі обставини ДТП в селі Чорнотисів, де загинула дитина. Водія затримано.

На службу «102» надійшло повідомлення про ДТП за участі неповнолітньої. Заявник повідомив, що в селі Чорнотисів на вул. Головній водій автомобіля наїхав на велосипедистку, яка від отриманих травм померла.

Слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Виноградівського відділення виїхали на місце події та встановили, що водій «Opel Astra», 34-річний чоловік, їхав з села Чепа в Сасово, у селі Чорнотисів на вул. Головній не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Там на велосипеді саме їхала місцева 12-річна дівчинка. Зіткнення не вдалося уникнути, дитина від отриманих травм померла.

Поліція освідчила водія на стан алкогольного сп’яніння і затримала в порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області