На Закарпатті директора медичного коледжу затримали на хабарі. ФОТО

На Закарпатті директора медичного коледжу затримали на хабарі. ФОТО

17:00 06.07.2017
  • На Закарпатті директора медичного коледжу затримали на хабарі. ФОТО
  • На Закарпатті директора медичного коледжу затримали на хабарі. ФОТО
  • На Закарпатті директора медичного коледжу затримали на хабарі. ФОТО

Гроші директор закладу вимагав від абітурієнтів за вступ до навчального закладу.

Керівник навчального закладу вимагав неправомірну вигоду від абітурієнтів, які мали намір навчатися у медичному коледжі і подали документи на вступ. В межах провадження було встановлено, що за вступ посадовець вимагав одну тисячу доларів США з однієї особи.

Оперативники Управління захисту економіки у Закарпатській області Нацполіції та слідчі прокуратури Закарпатської області затримали директора медичного коледжу під час одержання неправомірної вигоди. Вилучили 1 тисячу доларів США.

Проводяться обшуки за місцем роботи фігуранта.

Документування та затримання освітянина проходило в межах провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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