У Кропивницькому не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО

У Кропивницькому не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО

12:40 06.07.2017
17-річна Христина Дула зникла у м. Кропивницький, що на Кіровоградщині.

Вранці 4 липня 2017 року дівчина пішла з дому і досі назад не повернулась.

Прикмети дитини: 
160 см на зріст, виглядає на 17-19 років, середньої статури, темно-русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети: 
носить окуляри.
Одяг: 
світла футболка, чорні джинси, чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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