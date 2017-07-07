На Луганщині у чоловіка викрали та розбили автомобіль. ФОТО

На Луганщині у чоловіка викрали та розбили автомобіль. ФОТО

06:00 07.07.2017
  • На Луганщині у чоловіка викрали та розбили автомобіль. ФОТО
  • На Луганщині у чоловіка викрали та розбили автомобіль. ФОТО
  • На Луганщині у чоловіка викрали та розбили автомобіль. ФОТО

Подія сталася в селищі Врубівка Попаснянського району.

Попередньо відомо, що заявник, якому належить автомобіль марки «Kia Avella», разом із своїм знайомим вживали спиртні напої. Зі слів власника, іномарка знаходилась у дворі незамкненою, ключі він залишив у бардачку. Упродовж дня знайомий неодноразово просив надати автомобіль для особистих справ, але останньому було відмовлено.

Близько дев’ятої вечора, власник «Kia» відійшов додому, а коли повернувся ні машини, ні знайомого на місці не було. Чоловік відразу звернувся до поліції.

Правоохоронці Попаснянського відділу поліції в короткий строк виявили місцезнаходження автомобіля та особи, що незаконно їм заволоділа. Як з’ясувалось, нетверезий правопорушник виїхав за межі області, розбив автівку, скоївши ДТП та залишив її в лісосмузі в одному із селищ Донецької області.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Разом з тим, правопорушник відповідатиме й за керування у нетверезому стані та скоєння ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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