У Броварах поліцейські "на гарячому" затримали торгівця психотропами

У Броварах поліцейські "на гарячому" затримали торгівця психотропами

03:00 07.07.2017
  • У Броварах поліцейські "на гарячому" затримали торгівця психотропами
  • У Броварах поліцейські "на гарячому" затримали торгівця психотропами
  • У Броварах поліцейські "на гарячому" затримали торгівця психотропами

Під час проведення оперативної закупки на місці злочину у торговця наркотиками працівники Броварського відділу поліції вилучили згортки з канабісом та метадоном, гроші, електронні ваги.

41-річний житель міста Бровари незаконно збув  згорток з наркотичним засобом "метадон". Під час проведення обшуку оперативні працівники Броварського відділу поліції за місцем проживання підозрюваного вилучили подібні згортки з наркотичними засобами.

Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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