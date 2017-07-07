На Прикарпатті під час ДТП загинув на місці один із водіїв. ФОТО

На Прикарпатті під час ДТП загинув на місці один із водіїв. ФОТО

08:42 07.07.2017
  • На Прикарпатті під час ДТП загинув на місці один із водіїв. ФОТО
  • На Прикарпатті під час ДТП загинув на місці один із водіїв. ФОТО
  • На Прикарпатті під час ДТП загинув на місці один із водіїв. ФОТО
  • На Прикарпатті під час ДТП загинув на місці один із водіїв. ФОТО
  • На Прикарпатті під час ДТП загинув на місці один із водіїв. ФОТО

Зіткнення двох автомобілів, внаслідок якого загинув один з водіїв, а інший отримав політравму, сталось близько 7 год. 30 хв. на автодорозі «Мукачеве – Львів» у селі Ямниця.

Як наразі встановлено, 27-річний житель Богородчан, рухаючись автомобілем «Деу Ланос» в напрямку м. Мукачеве, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху, через що не справився з керуванням та допустив занос автомобіля і виїзд на смугу зустрічного руху.

Відтак він не зміг уникнути зіткнення з автомобілем «Фольксваген Пасат», за кермом якого перебував 46-річний житель Бурштина.

У результаті аварії богородчанець зазнав несумісних з життям травм та помер на місці ДТП, а бурштинця з діагнозом політравма доставили до обласної клінічної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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