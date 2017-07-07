Трагедія на Одещині: під час катання на човні загинули три дівчини. ФОТО

Трагедія на Одещині: під час катання на човні загинули три дівчини. ФОТО

10:00 07.07.2017
  • Трагедія на Одещині: під час катання на човні загинули три дівчини. ФОТО
  • Трагедія на Одещині: під час катання на човні загинули три дівчини. ФОТО
  • Трагедія на Одещині: під час катання на човні загинули три дівчини. ФОТО
  • Трагедія на Одещині: під час катання на човні загинули три дівчини. ФОТО

07 липня о 03:30 до Служби порятунку «101» від чергового Перелітського водосховища (с. Перельоти) надійшло повідомлення про те, що під час прогулянки на човні з мотором, на борту якого знаходилися він та 4-ри дівчини 16, 17, 18-ти та 23-ох років, на відстані 30 м від дамби човен перевернувся.

Одну дівчину черговий врятував та доставив на берег, три дівчини потонули. Потонулі - всі члени однієї родини.

Пошуками дівчат займаються підрозділи ДСНС, водолазна група Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Одеській області та місцеве населення.

На місті працюють психолог ГУ ДСНС України в Одеській області та слідчо-оперативна група Національної поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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