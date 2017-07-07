На Миколаївщині рятувальники деблокували водія з розбитого автомобіля. ФОТО

На Миколаївщині рятувальники деблокували водія з розбитого автомобіля. ФОТО

11:40 07.07.2017
  • На Миколаївщині рятувальники деблокували водія з розбитого автомобіля. ФОТО
  • На Миколаївщині рятувальники деблокували водія з розбитого автомобіля. ФОТО
  • На Миколаївщині рятувальники деблокували водія з розбитого автомобіля. ФОТО
  • На Миколаївщині рятувальники деблокували водія з розбитого автомобіля. ФОТО

07 липня о 00:15, від представників правоохоронних органів до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі біля с. Новогригорівки Вознесенського району сталась дорожно-транспортна пригода.

За вказаною адресою виїхало відділення 12 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що в результаті зіткнення двох автомобілів – BMW та ВАЗ-2106, опинився заблокованим у понівеченій автівці водій ВАЗу, 1972 р.н .

Також в даному транспортному засобі знаходилось двоє пасажирок 1986 та 1978 рр.н.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалого водія після чого їх було доставлено до Вознесенської ЦРЛ.

Для надання допомоги на місці працювали 1 одиниця техніки та 4 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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