У Києві викрито озброєну банду наркоторговців. ФОТО
У Києві викрито озброєну банду наркоторговців. ФОТО
У п’ятницю, 07 липня 2017 року, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві затримано 6 учасників злочинної організації, що займалися незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом на території столиці кокаїну та канабісу в особливо великих розмірах.
Під час 15 обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів та у належних їм транспортних засобах, правоохоронці виявили та вилучили значну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, а також вогнепальну зброю та вибухові пристрої (пістолет «ПМ», два автомати системи «Калашнікова» з 60 набоями до них, 2 карабіни «Сайга», гвинтівки у кількості 4 одиниці та запал від гранати РГД), грошові кошти у сумі 18 тис. доларів США, 8000 євро та 225 тис. гривень.