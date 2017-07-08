На Київщині п’яна жінка за день двічі поспіль падала в колодязь

На Київщині п’яна жінка за день двічі поспіль падала в колодязь

16:00 08.07.2017
  • На Київщині п’яна жінка за день двічі поспіль падала в колодязь
  • На Київщині п’яна жінка за день двічі поспіль падала в колодязь
  • На Київщині п’яна жінка за день двічі поспіль падала в колодязь

Днями о 06:47 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення, що в селі Македони  жінка впала  в колодязь і потрібна допомога рятувальників. По прибуттю на місце, чергового караулу 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Миронівка зя’ясувалось, що місцеві жителі самотужки витягли жінку та направили на огляд до центральної районної лікарні міста Миронівка.

Але  вже о 18:59 знову надійшло повідомлення про потерпілого в колодязі вже у місті Миронівка. Коли рятувальники спустилися в колодязь, виявилось, що там знаходиться та сама жінка, яку рятували в ранці. Яким чином вона зникла з лікарні і на підпитку опинилась в глибокому колодязі по вул. Д.Галицького ніхто пояснити не міг.

За допомогою рятувальної мотузки жінку дістали  працівники ДСНС та  знову передали медичним працівникам.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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