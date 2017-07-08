У Мелітополі поліцейські виявили наркоплантацію на території приватного будинку

Під час відпрацювання поліцейські вилучили наркотичну речовину у раніше засудженого мешканця Мелітополя. У ході огляду на території його домоволодіння правоохоронці виявили наркопосів. За вказаними фактами триває розслідування.

Під час відпрацювання в місті Мелітополь дільничний офіцер поліції у 41-річного раніше засудженого чоловіка виявив пакет з наркотичною речовиною у висушеному стані, вагою близько 20 грамів.

У той же день під час огляду на території його домоволодіння правоохоронці знайшли посів наркорослин. Всього вилучено 70 кущів коноплі.

Вилучене направлено на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

У діях зловмисника також вбачаються ознаки злочину, передбаченого та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 415 злочинів у сфері обігу наркотиків.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області