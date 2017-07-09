Поліція розслідує вбивство 51-річного жителя Буковини. ФОТО

Поліція розслідує вбивство 51-річного жителя Буковини. ФОТО

22:00 09.07.2017
  • Поліція розслідує вбивство 51-річного жителя Буковини. ФОТО
  • Поліція розслідує вбивство 51-річного жителя Буковини. ФОТО
  • Поліція розслідує вбивство 51-річного жителя Буковини. ФОТО

Тіло чоловіка пролежало в будинку кілька днів, перш ніж його виявила сусідка. До поліції звернулася жителька села Коболчин Сокирянського району. Жінка повідомила, що знайшла сусіда мертвим у його оселі.

Одразу за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група ГУНП в Чернівецькій області та Сокирянського відділення поліції. Під час огляду померлого на тілі було виявлено ножове поранення в області спини. За попередніми висновками, чоловік помер від втрати крові кілька днів тому.

Потерпілий – 51-річний ніде не працюючий місцевий житель, раніше був судимий. У будинку чоловік проживав сам.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. А саме – «Умисне вбивство». На даний час поліцейські з’ясовують обставини злочину та встановлюють осіб, котрі можуть бути причетними до його скоєння.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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