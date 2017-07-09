На Донеччині поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві. ФОТО

На Донеччині поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві. ФОТО

00:02 09.07.2017

Сьогодні близько 6-ї ранку у приватному домоволодінні Дружківкибуло виявлено труп мешканки 1927 року народження з ознаками насильницької смерті. Поліцейські мають всі підстави вважати, що до злочину причетний Бондарь Андрій Юрійович 21.05.1989 року народження.

Розшукуваний мекає за адресою: м.Дружківка, вул. Свердлова.

Якщо ви володієте інформацією щодо особи Бондаря А.Ю., або вам відомо його місцезнаходження, повідомте про це за телефонами (06267) 4-21-06, 4-30-15, 0502346364 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.