На Вінниччині у воді знайдено тіло невідомого у камуфляжі та бронежилеті. ФОТО

Тіло чоловіка виявили у м. Гнівань по Вінницькому шосе у воді затопленого кар’єра №5.

Загиблий на вигляд біля 35-45 років, зростом 187 см, з волоссям темно-русявого кольору, наявними лобним облисінням.

Одягнений в балаклаву, бронежилет з нашитими розвантажувальними карманами спереду, військовий зимовий камуфляжний однострій типу "Бундес" без розпізнавальних знаків, кофту червоного кольору з білими ромбами, майку білого кольору, червоні труси, чорні шкарпетки, берці 46-го розміру, чорні рукавички.

Особливі прикмети : на верхній щелепі 3-й зуб справа з жовтого металу та 5,6- зліва із жовтого металу, на нижній щелепі 3,4,5 зуби зліва із жовтого металу.

При собі мав на лівому плечі військову сумку, в якій знаходився мішок з написом «Post» з саперною лопаткою, налобним ліхтарем та капроновою мотузкою.

Прохання до громадян, які володіють інформацією, що допоможе встановити особу загиблого, телефонувати за номерами : (0432) 593855, 593819.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області