View the full image У Кропивницькому не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО

Вранці 4 липня 2017 року дівчина пішла з дому і досі назад не повернулась. 17-річна Христина Дула зникла у м. Кропивницький, що на Кіровоградщині.

Прикмети дитини: 160 см на зріст, виглядає на 17-19 років, середньої статури, темно-русяве волосся, карі очі. Особливі прикмети: носить окуляри. Одяг: світла футболка, чорні джинси, чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ