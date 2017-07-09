У Кропивницькому не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО
У Кропивницькому не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО
17-річна Христина Дула зникла у м. Кропивницький, що на Кіровоградщині.
Вранці 4 липня 2017 року дівчина пішла з дому і досі назад не повернулась.
Прикмети дитини:
160 см на зріст, виглядає на 17-19 років, середньої статури, темно-русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети:
носить окуляри.
Одяг:
світла футболка, чорні джинси, чорні кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ