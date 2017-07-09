На Закарпатті поліцейські затримали торгівця наркотиками. ФОТО

Працівники поліції затримали 37-річного берегівчанина, який підозрюється у численних злочинах, пов’язаних із збутом наркотиків та незаконним зберіганням зброї.

Співробітники відділу кримінальної розвідки ГУНП в Закарпатської області спільно з оперативниками Берегівського відділу поліції провели масштабну спецоперацію, яка включала контрольні закупки наркотичних речовин та обшуки.

Правоохоронці вже мають висновок судово-хімічної експертизи, який підтвердив, що під час контрольної закупки підозрюваний продав за 1000 гривень 2,5 мл речовини, що містила метамфетамін.

Правоохоронці зробили ряд інших контрольних закупок у жителя Берегова і очікують результати експертизи щодо них.



Працівники поліції провели обшук, в результаті якого у підозрюваного виявлено 2 пакети з 8 г марихуани, коробку з 15 г метамфетаміну, крім цього, вилучено авто, в якому знаходився шприц з 0,5 г метамфетаміну.

За кожним із цих епізодів відкриті провадження за ст. 307 ККУ, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Крім заборонених речовин, поліція вилучила в того ж громадянина два запали до гранати, які направлені на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 263 ККУ, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області