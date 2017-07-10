У Харкові суд відправив за грати затяту терористку "Терезу". ФОТО
У Харкові суд відправив за грати затяту терористку "Терезу". ФОТО
Київський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок громадянці Російської Федерації Ларисі Чубаровій.
Чубарова, член бандформування «МГБ» терористичної організації «ДНР» на прізвисько «Тереза», була звинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, незаконному поводжені зі зброєю та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.
Контррозвідка СБ України затримала терористку у квітні 2015 року, коли вона прибула до Харкова для збору розвідувальної інформації та координації діяльності диверсійних груп. Оперативники спецслужби вилучили у зловмисниці саморобний вибуховий пристрій, засоби зв’язку та військове приладдя.
Як встановили контррозвідники, «Тереза» була активним організатором та учасницею сепаратистських мітингів у Харкові на початку 2014 року. Потім переїхала до Донецька, де брала участь у збройних конфліктах проти сил АТО та займала керівну посаду в НЗФ «МДБ ДНР». Терористка особисто допитувала та катувала українських військовослужбовців та мирних громадян, які займали проукраїнську позицію.
Суд засудив зловмисницю до 11 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-центру СБУ