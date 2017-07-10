На Оболоні поліція застосувала зброю під час сварки між лісорубами та місцевими. ФОТО

Інцидент стався зранку між лісорубами та місцевими жителями.

Внаслідок конфлікту ніхто не постраждав.

На спецлінію 102 надійшов виклик від громадян про незаконну порубку лісуна вулиці Дніпроводській. Прибувши на місце, поліцейські почали розбиратися з учасниками конфлікту, а в цей час водій вантажівки сів за кермо та з хуліганських спонукань почав наїжджати на припарковані на узбіччі автомобілі.

У результаті він пошкодив чотири автомобіля та продовжив рух у бік натовпу громадян. Аби зупинити автомобіль, поліцейські були змушені застосувати табельну зброю для його пошкодження, після чого затримали правопорушника.

Було також встановлено, що до моменту прибуття патрульних, з боку лісорубів пролунало кілька пострілів, попередньо, з травматичної зброї.

Особи учасників події встановлені.

На цей час правоохоронці відбирають пояснення у всіх осіб, причетних до конфлікту.

Подія належним чином зареєстрована в Оболонському управлінні поліції. Вирішується питання про надання події правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



За матеріалами ВК ГУНП у Києві

