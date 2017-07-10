Поліція Донеччини затримала нелюда, який вбив матір та підірвав її квартиру. ФОТО

Менше доби поліцейським знадобилося, аби розшукати мешканця Часів Яру, який завдав своїй матері 14 ножових поранень, а потім пустив в оселю газ, внаслідок чого стався вибух та вигоріло три квартири.

Зловмисник ховався у незнайомих людей, розповівши їм вигадану історію, в якій він перетворився зі вбивці на потерпілого.



Тіло 54-річної жінки було знайдене після гасіння пожежі в п’ятиповерховому будинку в м. Часів Яр Бахмутського району.

В результаті комплексу слідчо-оперативних заходів, правоохоронці встановили, що до вбивства загиблої причетний її 27-річний син та розпочали розшук підозрюваного.

Поліцейські з’ясували, що вбивця підпалив квартиру своєї жертви, щоб приховати сліди злочину, а сам вистрибнув у вікно з п’ятого поверху.

На пошуки злочинця за сигналом тривоги був піднятий весь особовий склад Бахмутьского відділу поліції. Правоохоронці працювали всю ніч і весь день, прочісуючи занедбані будинки поблизу місця злочину, посадки, під’їзди. У пошуках були задіяні кінолог зі службовим собакою. Правоохоронці обійшли 20 км прилеглої території та кілька навколишніх селищ, опитували мешканців.

Додатково в місті працювали групи швидкого реагування, були перекриті блокпости, всі в’їзди та виїзди з місто. Поліцейські тримали у зоні уваги всі лікарні, адже розуміли – він може звернутися по медичну допомогу.

Завдяки належній координації роботи усіх підрозділів поліції Бахмута в найкоротший термін були здобуті докази причетності підозрюваного до жорстокого вбивства, а сам він – затриманий.

Зловмисник намагався сховатися у раніше незнайомих йому людей, яким розповів жалісну історію про те, як постраждав при пожежі та більше нема до кого звернутися. Але оперативні працівники спрацювали на випередження і затримали його в сусідньому населеному пункті.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна). Вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Молодика госпіталізували в спецпалату для утримання затриманих осіб або осіб, які взяті під варту, травматологічного відділення центральної районної лікарні м. Бахмут. Поліцейські цілодобово його охороняють.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області