Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО

П’ятдесят троє людей та двоє водіїв потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині.

Неподалік від села Нагірянка, що на Чортківщині, на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече перекинувся рейсовий автобус.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За словами слідчих, пасажири їхали з Коломиї відпочивати на море.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкість і на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник та злетів у кювет.

В результаті аварії одна людина загинула – це дівчина 1992 року народження. Троє потрапили до лікарні. Решта пасажирів не ушкоджені.

Водій, кажуть правоохоронці, попередньо тверезий, але у нього взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області