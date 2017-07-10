Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО

Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО

09:01 10.07.2017
  • Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО
  • Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО
  • Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО
  • Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО
  • Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО
  • Рейсовий автобус перекинувся на Тернопільщині, є загиблі. ФОТО

П’ятдесят троє людей та двоє водіїв потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині.

Неподалік від села Нагірянка, що на Чортківщині, на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече перекинувся рейсовий автобус.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За словами слідчих, пасажири їхали з Коломиї відпочивати на море.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкість і на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник та злетів у кювет.

В результаті аварії одна людина загинула – це дівчина 1992 року народження. Троє потрапили до лікарні. Решта пасажирів не ушкоджені.

Водій, кажуть правоохоронці, попередньо тверезий, але у нього взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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