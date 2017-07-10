На Дніпропетровщині маршрутка влетіла у фуру, є загиблі та поранені. ФОТО

На Дніпропетровщині маршрутка влетіла у фуру, є загиблі та поранені. ФОТО

10:20 10.07.2017
  • На Дніпропетровщині маршрутка влетіла у фуру, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Дніпропетровщині маршрутка влетіла у фуру, є загиблі та поранені. ФОТО

За попередніми даними, водій автобуса «Рута» рухаючись в напрямку міста Павлоград виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою «DAF» з напівпричепом бортовим «KRONE SDP 27», що рухалась у зустрічному напрямку, після чого автобус «Рута» відкинуло в кювет.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 40-річна жінка-пасажир автобуса «Рута» від отриманих травм загинула на місці події, ще троє пасажирів, серед яких дитина 11 років, отримали травмами різного ступеню тяжкості.

Дорожньо-транспортна пригода сталась, на 226 км автодороги М-18 «Харків-Сімферополь».

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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