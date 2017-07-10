Двоє загиблих та один поранений - такі наслідки ДТП на Донеччині. ФОТО

Двоє загиблих та один поранений - такі наслідки ДТП на Донеччині. ФОТО

19:30 10.07.2017
  • Двоє загиблих та один поранений - такі наслідки ДТП на Донеччині. ФОТО
  • Двоє загиблих та один поранений - такі наслідки ДТП на Донеччині. ФОТО
  • Двоє загиблих та один поранений - такі наслідки ДТП на Донеччині. ФОТО

Лобове зіткнення «Мерседеса» та «Джілі» сталося на автодорозі «Маріуполь – Урзуф».

Водій та 42-річний пасажир «Мерседесу» загинули на місці, водій «Джілі» у важкому стані госпіталізований до медичного закладу. На місці працюють працівники поліції, відкрито кримінальне провадження.

За попередніми даними, на автодорозі «Маріуполь – Урзуф» 26-річний водій автомобілю «Мерседес» виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «Джілі», під керуванням 35-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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