Двоє загиблих та один поранений - такі наслідки ДТП на Донеччині. ФОТО

Лобове зіткнення «Мерседеса» та «Джілі» сталося на автодорозі «Маріуполь – Урзуф».

Водій та 42-річний пасажир «Мерседесу» загинули на місці, водій «Джілі» у важкому стані госпіталізований до медичного закладу. На місці працюють працівники поліції, відкрито кримінальне провадження.



За попередніми даними, на автодорозі «Маріуполь – Урзуф» 26-річний водій автомобілю «Мерседес» виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «Джілі», під керуванням 35-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області