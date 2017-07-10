На Донеччині у ДТП втрапила родина. Чоловік загинув, жінка та діти у шпиталі. ФОТО

На Донеччині у ДТП втрапила родина. Чоловік загинув, жінка та діти у шпиталі. ФОТО

19:00 10.07.2017
  • На Донеччині у ДТП втрапила родина. Чоловік загинув, жінка та діти у шпиталі. ФОТО
  • На Донеччині у ДТП втрапила родина. Чоловік загинув, жінка та діти у шпиталі. ФОТО
  • На Донеччині у ДТП втрапила родина. Чоловік загинув, жінка та діти у шпиталі. ФОТО

Серед постраждалих - вагітна жінка та дві дитини, які госпіталізовані до медичного закладу. На місці працювали працівники поліції, відкрито кримінальне провадження.

За попередніми даними, близько 12 години на автодорозі «Слов’янськ – Маріуполь» 36-річна вагітна жінка, яка керувала автомобілем «Хюндай Акцент», не впоралась з керуванням та скоїла наїзд на стовп.

В автомобілі знаходилось 3 пасажири.

Внаслідок дорожньої пригоди 38–річний чоловік загинув, жінка та 10-річна дитина у несвідомому стані, ще одна дитина, 14 років, отримала тілесні ушкодження.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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