На Кіровоградщині затримано членів озброєної до зубів банди наркодилерів. ФОТО

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено більше ніж півкілограма речовини, схожої на амфетамін, електронні ваги, значну кількість спеціальних ємностей для її пакування, готівку та інші цінні речі, арсенал зброї, боєприпасів та вибухові пристрої.

Під арештом нині перебувають і транспортні засоби, які використовували наркодилери – а це 6 легкових автомобілів, із яких 4 - елітні. Вартість вилученого психотропу за цінами «чорного ринку» складає більше мільйона гривень.



«Працівникам карного розшуку та слідчого управління Нацполіції області під процесуальним керівництвом прокуратури області вдалося припинити діяльність злочинної групи з ознаками організованості.

За попередніми даними, організаторами «наркобізнесу» виступили двоє мешканців Кропивницького, 33 та 38 років. Вони ж слідкували за процесом поставки психотропів в область та їх реалізацією.

У групі діяв чіткий розподіл ролей, особи дотримувалися суворих умов конспірації. Нових клієнтів, які виявляли бажання придбати наркотичні засоби, до того ретельно перевіряли. Траплялося і так, що окремим «споживачам» відмовляли у продажу через те, що вони викликали підозри у «продавців». Постійні клієнти могли отримати наркотики в борг.

Для власної перестороги зловмисники використовували дорогі автомобілі, в яких, окрім наркотичних засобів, перевозили з собою зброю.

Так, під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваних та у салонах належних їм транспортних засобів поліцейськими було виявлено і вилучено предмети, зовні схожі на гранати та запали до них – у кількості 4 одиниць, 4 пістолети, обріз мисливської рушниці та гладкоствольну зброю, 1 автомат, близько сотні набоїв різного калібру. Походження арсеналу нині з’ясовують оперативники.

Загалом із незаконного обігу правоохоронці вилучили значну кількість вже розпакованих доз «психотропу», пакети та пластикові колби для пакування, ваги, грошові кошти від його продажу. А також золоті вироби, колекційну холодну зброю, годинники, телефони і планшети, побутову техніку та інші цінні речі, які могли бути отримані від клієнтів у рахунок оплати», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

У даний час вилучені у підозрюваних речі направлено для проведення експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області