На Хмельниччині рятувальники дістали з колодязя літню жінку. ФОТО

На Хмельниччині рятувальники дістали з колодязя літню жінку. ФОТО

12:40 10.07.2017
  • На Хмельниччині рятувальники дістали з колодязя літню жінку. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники дістали з колодязя літню жінку. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники дістали з колодязя літню жінку. ФОТО

10 липня о 09:47 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що  у м.Волочиськ у колодязь тепломереж впала жінка і самотужки не у змозі вибратися. 

Негайно на місце події прибуло відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Хмельницькій області. Рятувальники одразу приступили до рятувальної операції. За допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки бійці ДСНС витягли жінку із колодязя.

Внаслідок події громадянка не постраждала, медичної допомоги не потребувала.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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