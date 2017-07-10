На Закарпатті під час ДТП на трасі Київ-Чоп постраждали львів'яни. ФОТО

На Закарпатті під час ДТП на трасі Київ-Чоп постраждали львів'яни. ФОТО

13:22 10.07.2017
  • На Закарпатті під час ДТП на трасі Київ-Чоп постраждали львів'яни. ФОТО
  • На Закарпатті під час ДТП на трасі Київ-Чоп постраждали львів'яни. ФОТО
  • На Закарпатті під час ДТП на трасі Київ-Чоп постраждали львів'яни. ФОТО

На автодорозі Київ-Чоп у Мукачеві сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою. Двох постраждалих доставлено у Мукачівську районну лікарню.

Поліцейські слідчо-оперативної групи Мукачівського  відділу з’ясували, що водій автомобіля марки «Volkswagen Passat», рухаючись зі сторони Ужгорода, не помітив круговий рух транспорту неподалік гіпермаркету і виїхав на зустрічну смугу. Зі сторони виїзду на львівську трасу рухалась вантажівка «Scania»,  під керуванням 50-річного водія. Як розповів чоловік,  легковий автомобіль на швидкості їхав йому на зустріч, тому уникнути зіткнення не вдалось.

За кермом обох автомобілів були львів’яни. 27-річний водій та його 32-річний пасажир з численними травмами доставлені до місцевої лікарні. Водій вантажного  автомобіля у ДТП не постраждав.

За даним фактом слідчим Мукачівського відділу поліції відкрито  кримінальне провадження за част.1 ст.286 Кримінального  кодексу України  – порушення правил безпеки дорожнього руху. Всі обставини події з’ясує  слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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