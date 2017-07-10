На Закарпатті поліція розшукує винуватця кошмарної ДТП. ФОТО

Вчора, 9 липня, до поліції надійшло повідомлення від медиків Тячівської районної лікарні про те, що до них поступили пацієнти після тяжкої автомобільної аварії.

Слідчо-оперативна група спільно з групою реагування патрульної поліції на місці події встановили, що автомобіль «BMW» виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з «ВАЗ 2109». Аварія трапилася на виїзді з села Бедевля.

За кермом «ВАЗ 2109» перебував співробітник Тячівського відділу поліції. Правоохоронця доставили в реанімаційне відділення районної лікарні, де він помер. На момент ДТП поліцейський повертався з роботи. Водій «BMW» після аварії покинув місце події, двох його пасажирів доставлено у лікарню, один із них – у реанімації.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція розшукує водія, який втік з місця події, та встановлює всі обставини ДТП. У всіх учасників аварії взято кров на вміст алкоголю, машини поміщено на спецмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області