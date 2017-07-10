У Києві поліцейські затримали адвоката на хабарі. ФОТО

Юрист вимагав гроші у свого підзахисного для нібито передачі судді, який розглядає його справу.

Слідчі столичної поліції спільно зі співробітниками департаменту захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва затримали адвоката у момент отримання неправомірної вимоги. Передача грошей відбулася прямо біля офісного приміщення, де знаходиться його приватна юридична фірма.

За перекваліфікацію кримінального провадження, розпочатого за фактом зберігання наркотичних речовин, із ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України на ч. 1 ст. 309 ККУ, спритник отримав 1200 доларів США.

При цьому адвокат, який у минулому тричі притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів, сказав підсудному, що ця сума необхідна для вирішення питання у суді, який розглядає кримінальне провадження, де він фігурує.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом підбурювання до дачі хабара. За вчинення злочину адвокату загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

