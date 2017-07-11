На Донеччині під час ДТП постраждав 5-річний хлопчик. ФОТО

До чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення, що у селі Павлівка сталася ДТП, де постраждала дитина.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 49-річний чоловік рухався по вулиці Центральній, коли на проїжджу частину вибіг 5-річний хлопчик.

Як виявилося, родина їхала з Бахмута до Маріуполя, однак їх автобус зламався, тому зупинився на узбіччі. Матір і бабуся не помітили, як хлопчик вибіг на вулицю, саме в той момент, коли назустріч їхав водій «Шкоди». Постраждалому негайно викликали швидку. Зараз він знаходиться у лікарні м. Курахове.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області