На Донеччині під час ДТП постраждав 5-річний хлопчик. ФОТО

На Донеччині під час ДТП постраждав 5-річний хлопчик. ФОТО

17:31 11.07.2017
  • На Донеччині під час ДТП постраждав 5-річний хлопчик. ФОТО
  • На Донеччині під час ДТП постраждав 5-річний хлопчик. ФОТО
  • На Донеччині під час ДТП постраждав 5-річний хлопчик. ФОТО

До чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення, що у селі Павлівка сталася ДТП, де постраждала дитина.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 49-річний чоловік рухався по вулиці Центральній, коли на проїжджу частину вибіг 5-річний хлопчик.

Як виявилося, родина їхала з Бахмута до Маріуполя, однак їх автобус зламався, тому зупинився на узбіччі. Матір і бабуся не помітили, як хлопчик вибіг на вулицю, саме в той момент, коли назустріч їхав водій «Шкоди». Постраждалому негайно викликали швидку. Зараз він знаходиться у лікарні м. Курахове.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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